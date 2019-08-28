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Fındık işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 13 yaralı

Akçakoca-Kocaali yolu Paşalar mevkisinde, fındık işçilerini taşıyan minibüs ile bir cip çarpıştı. Kazada 3'ü ağır 13 kişi yaralandı.

AA | 28.08.2019 - 09:04..
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Mehmet T. idaresindeki fındık işçilerini taşıyan minibüs, Akçakoca-Kocaali yolu Paşalar mevkisinde, Abdullah F. yönetimindeki ciple çarpıştı.

Fındık işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 13 yaralı

3'Ü AĞIR 13 KİŞİ YARALANDI

Kazada, minibüs sürücüsü Mehmet T. ile 2'si bebek 13 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı.

Fındık işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 13 yaralı

YOL TRAFİĞE AÇILDI

Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle Akçakoca-Sakarya kara yolu bir süre trafiğe kapanırken, yola savrulan eşyaların ve kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla yol trafiğe açıldı. Fındık işçilerinin Batman'dan fındık toplamak üzere Akçakoca'ya geldikleri öğrenildi.

Fındık işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 13 yaralı

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