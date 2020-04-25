Fındık köpek, yavru kediye anne oldu

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yaşayan Emre Can Engin, sokakta bulduğu yeni doğan kediyi evine götürdü.

YAVRU KEDİYİ, KÖPEK EMZİRDİ

Engin'in elindeki yavruyu bir hafta sonra doğum yapmaya hazırlanan 'Fındık' adlı köpeği alıp, götürdü.

Fındık, kedi yavrusunu yuvasında emzirmeye başladı. Köpeğin bu davranışına şaşıran Engin, sahipsiz kedi yavrusuna ise 'Öksüz' adını verdi.





"KÖPEK, YAVRU KEDİYİ SAHİPLENDİ"

Emre Can Engin, "Bir hafta önce sokakta miyavlayan bir kedi yavrusu gördüm. Gözleri bile kapalıydı. Annesini kaybetmiş, nereye gideceğini bilemez bir haldeydi. Onu içeriye aldım. Fındık adlı bir köpeğim var. Ona koklattım. 1 yaşında ve hamile olan köpeğim yavruyu sevdi. Ağzına alarak yuvasına götürdü. Arkasından ben de gittim. Fındık kedi yavrusunu emzirmeye başladı. Gözlerime inanamadım. Çok mutlu oldum. Köpek yavruyu sahiplendi. Şimdi onu büyütüyor" dedi.