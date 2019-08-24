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Fındık üreticileri uyarıldı: 15 liranın altında satmayın

Fındık fiyatlarının 20 lirayı göreceğini tahmin eden temsilciler, bu yıl ihracatın önünün açık olduğunu söyledi.

İHA | 24.08.2019 - 18:00..
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Doğu Karadeniz'de son günlerde hakim olan yağmurlu hava, en çok fındık üreticilerini üzdü. Fındığını toplamakla zorlanan üretici, fındık bahçelerinde fındık ıslandığında alfatoksin tehlikesiyle karşı karşıya kalınacağını kaydedildi.

YAĞMUR FINDIK ÜRETİCİSİNİ OLUMSUZ ETKİLEDİ

Son günlerde yağan yağmur nedeniyle fındık toplamakta zorlandıklarını ifade eden üretici Mehmet Gümüş, "Fındık hasat sezonunun başladığı şu dönemde havaların yağmurlu gitmesi sebebiyle fındıklarımızı yeteri derecede kurutamıyoruz. Çok yağdığı zaman ise evimizde yağışların durmasını bekliyoruz. Bu işlem oldukça önemli. Havaların yağışlı geçtiğinden mahsulümüzü ıslak alan ve nemli zemin toprağında beklettiğimizde anda, Hem fındığın kalitesinin düşmemesi hem de alfatoksin tehlikesine karşı karşıyayız." diye konuştu.

Fındık üreticileri uyarıldı: 15 liranın altında satmayın

"FINDIK FİYATLARI YİNE 20 LİRAYI GÖRECEK"

Zonguldak Alaplı ilçesinde açıklamada bulunan fındık temsilcileri, yükseliş eğiliminde olan fındık fiyatının hafta sonundan itibaren gerilemeye başladığını belirtti. Fındığın fiyatının artacağını belirten Mehmet Koçak, şu ifadelere yer verdi: "Şu anda fiyat 15,50 liraya gerilemiş durumda. Bu düşüşün nedenini ihtiyacı olan üreticilerin piyasaya ürünleri indirmesidir. Fındık fiyatı yeniden yükselmeye başlayacaktır. Bugünlerde yaşanan süreç piyasada rakamın yükselmemesi için baskı oluşturma çalışmaları. Boş çabalar bunlar. Bu sene ihracat her yönüyle önü açık. Bu yıl fiyat, tıpkı geçen sene olduğu aynı rakamlara görecektir."

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