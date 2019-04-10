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Finlandiya mutluluğunu ticarete döktü

Dünyanın en mutlu ülkesi seçilen Finladiya, yeni bir projeyle karşımızda; mutluluk projesi.

Özel İçerik | 10.04.2019 - 15:44..
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Aybüke SENGİR/ [email protected]

İskandinav ülkeleri gerek kültür, gerek eğitim ve sosyal yaşam gerekse doğal güzellikleri ile sık sık gündemde. Bu ülkelerde yaşayıp da mutsuz olanı pek görmedik. Dünyanın en mutlu ülkesi seçilen Finlandiya, mutluluğunu dünyaya yaymak için yeni bir proje başlattı. Bu projeyle ülkeye daha fazla turist çekmeği hedeflerken, aynı zamanda ziyaretçiler bu mutlu insanlar ülkesini deneyimleyerek nasıl yaşadıklarını görme şansı yakalayacak. Projenin adı Rent a Finn, detaylarını anlatıyorum...

MUTLULUK REHBERLERİ İŞ BAŞINDA

Finlandiya yakın zaman önce dünyanın en mutlu ülkesi olarak adlandırılmıştı ve şimdi bu neşeyi “mutluluk rehberleri” ile dünyaya yaymak istiyorlar. “Rent a Finn”projesi ile halk arasından seçilen kişiler, turistlere yerel halkın nasıl yaşadığını anlatarak mutluluğun sırrını paylaşacak. Kazananlar ücretsiz Finlandiya seyahati kazanıyor. Şu ana kadar 8 Finlandiyalı bu projeye katılarak “mutluluk rehberi”olabilmek için başvurdu bile.

Finlandiya mutluluğunu ticarete döktü

ZİYARETÇİLER MUTLULUĞU KAPMAK İÇİN GİDİYORLAR

Finlandiya Rovaniemi belediye başkanı olan Esko da Finlandıya’nın yaz sevincini ziyaretçileriyle paylaşmak isteyenlerden. Bu bölgenin yaz aktiviteleri arasında meyve toplama, ızgara yapma, kaynaştırma ve bir Fin oyunu olan mölkky oyunları yer alıyor. Diğer bir alternatif ise oldukça farklı bir deneyim arayanlar için, Fin takımadalarının en güneyindeki Utö’de yaşayan bir çift olan Linda ve Niko ile kalarak bu farklı deneyimi yaşayabilirsiniz.

Finlandiya mutluluğunu ticarete döktü

EVLERİNİN KAPISINI AÇARAK FİNLANDİYA’YI YAŞATIYORLAR

Biyolarında yer alan bilgiye göre konuklar, dost canlısı ve sevecen insanlarla dolu sert ancak güzel doğayla çevrili bu takımadada yaşamın sadeliği ile tanışma imkanı bulacaklar. Ayrıca yelken gezisine katılarak yakındaki bir adacıkta kamp yapmak da seçenekler arasında.

Finlandiya mutluluğunu ticarete döktü

BAŞVURU ÇOK KOLAY

“Rent a Finn” projesine başvurmak çok kolay. Kendinizi, doğayla olan bağlantınızı ve Finlandiya’yı ziyaret etme hedeflerinizi tanımladığınız üç dakikalık bir video çekerek web sitesinde yer alan başvuru formunu doldurmanız yeterli. Kazananlar bu yaz, tarihleri ev sahibine bağlı olarak değişiklik gösterebilecek olan üç gün boyunca Finlandiya’da mutluluk deneyimi yaşayabilecekler. Tüm seyahat ve konaklama masrafları karşılanacak ancak ziyaret boyunca deneyimin filme çekileceğinin kabulü gerekiyor.

Finlandiya mutluluğunu ticarete döktü

Finlandiya mutluluğunu ticarete döktü

Finlandiya mutluluğunu ticarete döktü

Finlandiya mutluluğunu ticarete döktü

Finlandiya mutluluğunu ticarete döktü

Finlandiya mutluluğunu ticarete döktü

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