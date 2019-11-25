taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7419
Euro
6.3223
Altın
1455.64
Borsa
105637.06
Gram Altın
269.218
Bitcoin
41378.33

Finlandiya'da grev hayatı olumsuz etkilemeye başladı

Ülkede posta çalışanlarının maaşlarında kesintiye gidilmesiyle başlayan grevler, günlük hayatı olumsuz etkileyecek şekilde farklı kurumlara yayılıyor.

AA | 25.11.2019 - 15:08..
  1. Haberler
  2. Avrupa
Whatsapp ile paylaş

Finlandiya'da iki haftadır devam eden posta hizmetleri grevine, bugün toplu ulaşım ve hava yolları lojistik hizmetleri de destek verdi.

Ulaşım ve lojistiğe sıçrayan grev; kara, deniz ve hava yolu trafiğinde de kesintiye neden oldu.

300 UÇUŞ İPTAL EDİLDİ

Finnair’in medya ile ilişkilerden sorumlu müdürü Paivyt Tallqvist, yaptığı açıklamada, 300 uçuşu iptal etmek zorunda kaldıklarını, bunun 20 binden fazla insanın günlük hayatını olumsuz etkilediğini söyledi.

Finlandiya'da grev hayatı olumsuz etkilemeye başladı

DENİZCİLER DE KATILDI

Finlandiya ile İsveç ve Estonya arasında günlük hizmet veren gemiler de limanlarda demirli kaldı. Denizyolları Sendikası Başkanı Simo Zitting, yaptığı açıklamada, posta hizmetleri grevi çözüme ulaşana kadar sendika olarak greve desteğe devam edeceklerini bildirdi.

BAŞKENTTE TOPLU TAŞIMA DURDU

Başkent Helsinki’deki 1.300 otobüsün büyük çoğunluğu, bugün trafiğe çıkmadı. Halk, tramvay ve banliyö treninin olmadığı yerlerde iş veya okullara alternatif yöntemlerle gitmeye çalıştı.

Finlandiya'da grev hayatı olumsuz etkilemeye başladı

GREV 11 KASIMDA BAŞLAMIŞTI

Finlandiya'nın resmi posta hizmetleri şirketi Posti, eylül ayında postane çalışanlarının maaşlarında ciddi anlamda kesinti öngören idari tasarruflar uygulamaya gitmişti. Posti’nin Genel Müdürü Heikki Malinen’in, 82 bin euro (yaklaşık 520 bin lira) aylık maaşla çalıştığının anlaşılması ülkede infial yaratmıştı.

11 Kasım'da başlayan posta hizmetleri grevi, başka sendikaların da katılımıyla genişlerken Başbakan Antti Rinne’nin hükümetine tepkiler artıyor.

Finlandiya'da grev hayatı olumsuz etkilemeye başladı

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Konya Valisi: Kızdığım kişi gazeteci

Konya Valisi: Kızdığım kişi gazeteci

631
15 Temmuz'dan bu yana işten çıkarılan hakim ve savcılar

15 Temmuz'dan bu yana işten çıkarılan hakim ve savcılar

101
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da

270
İran ülkesindeki eylemler için Suudi Arabistan'ı suçladı

İran ülkesindeki eylemler için Suudi Arabistan'ı suçladı

72
Ankara'daki S-400 testinden ilk görüntüler

Ankara'daki S-400 testinden ilk görüntüler

139
Diyanet'ten din çalışanları maaşı faizsiz bankayla alsın talimatı

Diyanet'ten din çalışanları maaşı faizsiz bankayla alsın talimatı

494
Emre Belözoğlu ile Gökhan Töre arasında gerginlik

Emre Belözoğlu ile Gökhan Töre arasında gerginlik

92
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir