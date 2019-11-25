Finlandiya'da grev hayatı olumsuz etkilemeye başladı

Finlandiya'da iki haftadır devam eden posta hizmetleri grevine, bugün toplu ulaşım ve hava yolları lojistik hizmetleri de destek verdi.

Ulaşım ve lojistiğe sıçrayan grev; kara, deniz ve hava yolu trafiğinde de kesintiye neden oldu.

300 UÇUŞ İPTAL EDİLDİ

Finnair’in medya ile ilişkilerden sorumlu müdürü Paivyt Tallqvist, yaptığı açıklamada, 300 uçuşu iptal etmek zorunda kaldıklarını, bunun 20 binden fazla insanın günlük hayatını olumsuz etkilediğini söyledi.

DENİZCİLER DE KATILDI

Finlandiya ile İsveç ve Estonya arasında günlük hizmet veren gemiler de limanlarda demirli kaldı. Denizyolları Sendikası Başkanı Simo Zitting, yaptığı açıklamada, posta hizmetleri grevi çözüme ulaşana kadar sendika olarak greve desteğe devam edeceklerini bildirdi.

BAŞKENTTE TOPLU TAŞIMA DURDU

Başkent Helsinki’deki 1.300 otobüsün büyük çoğunluğu, bugün trafiğe çıkmadı. Halk, tramvay ve banliyö treninin olmadığı yerlerde iş veya okullara alternatif yöntemlerle gitmeye çalıştı.

GREV 11 KASIMDA BAŞLAMIŞTI

Finlandiya'nın resmi posta hizmetleri şirketi Posti, eylül ayında postane çalışanlarının maaşlarında ciddi anlamda kesinti öngören idari tasarruflar uygulamaya gitmişti. Posti’nin Genel Müdürü Heikki Malinen’in, 82 bin euro (yaklaşık 520 bin lira) aylık maaşla çalıştığının anlaşılması ülkede infial yaratmıştı.

11 Kasım'da başlayan posta hizmetleri grevi, başka sendikaların da katılımıyla genişlerken Başbakan Antti Rinne’nin hükümetine tepkiler artıyor.