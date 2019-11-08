Finlandiya'da şaşırtan doğa olayı

Finlandiya'da nadir görülen bir doğa olayı yaşandı.

GÖRENLER ŞAŞIRDI

Hailuoto adasındaki Marjaniemi plajında 30 metre genişliğindeki alan, irili ufaklı binlerce buz kütlesi ile dolunca plajı ziyaret edenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

"HAYATIMDA HİÇ BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM"

Plajda eşiyle yürüyüş yaparken bu eşssiz doğa olayını fotoğraflayan Risto Mattila, "Bazı yumurtaların büyüklüğü futbol topu kadardı. Olağanüstü bir manzaraydı. Hayatımda hiç böyle bir şey görmedim." diye konuştu.

Finlandiya'da yumurta şeklinde buz topları plajı kapladı ViDEO

"ÇOK SIK RASTLANMAYAN BİR DOĞA OLAYI"

Finlandiya Meteoroloji Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, bunun çok sık rastlanmayan bir doğa olayı olduğu belirtildi.

BENZER OLAY RUSYA'DA YAŞANMIŞTI

Olayın uygun hava koşullarında yılda bir kez görülebilecek bir durum olduğu kaydedilerek, bunun için hava sıcaklığının sıfırın biraz altında suyun donma derecesinde, kumlu plajın hafif eğimli, dalgaların da biraz kabarık olması gerektiği aktarıldı. Benzer bir olay daha önce Rusya’da da yaşanmıştı.