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Finlandiya'dan İran'a kınama

Sanna Marin, hükümet olarak İran'ın Irak'taki ABD ve koalisyon güçlerine yönelik füze saldırılarını kınadıklarını belirtti.

AA | 08.01.2020 - 19:28..
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Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği İsveç'in Flen kentinde, İsveç Başbakanı Stefan Löfven ile görüştü.

Marin ve Löfven, görüşmenin ardından düzenledikleri ortak basın toplantısında, İran ile ABD arasında son günlerde artan gerilim hakkında yöneltilen soruları cevapladı.

Finlandiya'dan İran'a kınama

FÜZE SALDIRILARINI KINIYORUZ

Sanna Marin, Finlandiyalı askerlerin de Irak'taki koalisyon güçleri arasında görev yaptığını hatırlatarak, "Finlandiya hükümeti olarak İran'ın Irak'taki ABD ve koalisyon güçlerine yönelik füze saldırılarını bugün kınadık." dedi.

Finlandiya'dan İran'a kınama

Stefan Löfven ise Irak'ta görev yapan koalisyon güçlerinin arasında İsveç askerlerinin de bulunduğunu belirtirken, İran ve ABD'yi diyalog kurmaya davet etti.

Löfven, "Irak'taki ABD ve koalisyon güçlerine yönelik saldırılardan derin endişe duyuyorum. Sorunun diplomasi ve diyalog yolu ile çözülmesinin tam zamanı." ifadelerini kullandı.

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