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Finlandiya'dan sonra bir yasak da Norveç'ten geldi

Norveç gazetesi Dagbladet'in haberine göre, Norveç'in Türkiye'ye ihraç edilen askeri ürün ya da askeri amaçlarla kullanılabilecek ürünlerin ihracat lisanslarını yenilememe kararı aldı.

AA | 10.10.2019 - 23:05..
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Türkiye'nin Fırat Nehri'nin doğusunda gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'na tüm dünyadan açıklamalar ve tepkiler devam ediyor.

Finlandiya'nın ihracat linsanslarındaki kararından sonra Norveç de Türkiye'ye gönderilen bazı ürünlerle alakalı ihracat lisanslarını yenilememe kararı aldı.

"DURUM KARMAŞIK"

Norveç Dışişleri Bakanı Ine Eriksen Soreide’nin bu yöndeki açıklamasından alıntı yapan gazete, “Durum karmaşık olup hızla değiştiğinden dolayı, Dışişleri Bakanlığı bir önlem olarak Türkiye'ye askeri ürün ya da askeri amaçlarla kullanılabilecek ürünler lisansları ile ilgili yeni ihracat taleplerine yanıt vermeme kararı aldı.” ifadelerini aktardı.

Finlandiya'dan sonra bir yasak da Norveç'ten geldi

YÜRÜRLÜLÜKTE OLAN LİSANSLAR DA

Norveçli bakan, bu karara ek olarak askeri ürün ya da askeri amaçlarla kullanılabilecek ürünlerin ihracatıyla ilgili yürürlükte olan tüm lisansların da kontrol edileceğini sözlerine ekledi.

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