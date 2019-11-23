Fiorino artık fabrika çıkışlı LPG'li

Akaryakıt fiyatlarının her geçen gün yükselmesinden dolayı ticari araç sahipleri, bu gider kaleminde zorluk yaşıyor.

Üretici firmalar da daha ucuz olan LPG seçeneğini, fabrika çıkışında müşterilerine sunuyor. Bunun son örneği Fiat Fiorino oldu.

FABRİKA ÇIKIŞLI LGP'Lİ MODEL

Fiat Professional'dan yapılan açıklamaya göre, Tofaş fabrikasında üretilen Fiorino’nun 1.4 litre hacimli benzinli modeline LPG seçeneği eklendi. Sınıfının ilk ve tek fabrika çıkışlı LPG’li modeli olan versiyonun adı Fiorino Eko oldu.