Firari HDP'li belediye başkanı yakalandı

Firari HDP'li Patnos Belediye Başkanı Yusuf Yılmaz hakkında "terör örgütü üyesi olmak ve örgüt propagandası yapmak" suçundan 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunuyordu.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Yusuf Yılmaz'ın firari olarak Ankara'da saklandığına ilişkin bilgi üzerine polis ekipleri harekete geçti. Yılmaz'ın Mamak ilçesindeki bir adreste saklandığını tespit eden İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda yakalanan Yılmaz, hakkında "terör örgütü üyesi olmak" ve "örgüt propagandası yapmak" suçundan kesinleşmiş 3 yıl 9 ay hapis cezası nedeniyle emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Firari HDP'li eski Patnos Belediye Başkanı Yusuf Yılmaz yakalandı VİDEO