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Fırat Kalkanı’ndan acı haber: 1 şehit, 3 yaralı

Terör örgütü PKK/YPG Fırat Kalkanı Harekât Bölgesi'nde alçak bir saldırı gerçekleştirdi.

Haber Merkezi | 30.04.2019 - 14:09..
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Fırat Kalkanı’ndan acı haber: 1 şehit, 3 yaralı

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada “Fırat Kalkanı Harekât Bölgesi'nde 30 Nisan 2019 tarihinde PKK/YPG'li teröristlerin saldırısı sonucu bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, üç kahraman silah arkadaşımız ise hafif şekilde yaralanmıştır.

Olay sonrası teröristlere ait belirlenen hedefler meşru müdafaa kapsamında bölgedeki ateş destek vasıtalarımızla ateş altına alınmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz.” denildi.

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