Fırat Kalkanı şehidi anısına Küpe Dağı'na tırmandılar

Dağcılar, Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan Okan Altıparmak anısına düzenledikleri 'Tabuta Sığmayan Şehit Seni Unutmadık' konulu etkinlik çerçevesinde bir araya geldi.

İKİ BİN METRE YÜKSEĞE ÇIKTILAR

Burada yapılan hazırlıkların ardından Küpe Dağı'na tırmanışa başlayan dağcılar, yaklaşık iki saat süren zorlu tırmanışın ardından 2 bin metre yüksekliğe ulaştı.

TÜRK BAYRAĞI AÇTILAR

Etkili olan kar ve sis nedeniyle tırmanışlarını burada sonlandıran 7 dağcı, şehidin fotoğrafının yer aldığı pankart ile Türk bayrağı açtı.

ŞEHİDİ ANMAK İÇİN TIRMANDILAR

Etkinliğe katılan dağcılardan Muhittin Çapacı, vatanı ve milleti için gözünü kırpmadan canını feda eden şehit Okan Altıparmak'ı anmak amacıyla, bu tırmanışı gerçekleştirdiklerini söyledi.

"SENİ ASLA UNUTMADIK"

Kahraman şehitleri hiçbir zaman unutmadıklarını ifade eden Çapacı, "21 Aralık 2016'da şehit olan Okan Altıparmak'ı, memleketi olan Seydişehir'in Taraşçı Mahallesi'nde rahmetle ve minnetle anıyoruz. Tabuta sığmayan şehit, seni asla unutmadık. Bu kutsal dava için can veren tüm şehitlerimizi de rahmetle anıyoruz" dedi.