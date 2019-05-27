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Fırat Kalkanı'nda 1 asker şehit oldu

YPG/PKK'lı teröristlerin saldırısında yaralanan askerimiz, yoğun bakımda tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

AA | 27.05.2019 - 08:23..
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB),  tarafından yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde 30 Nisan 2019 tarihinde PKK/YPG'li teröristlerin saldırısı sonucu yaralanan ve yoğun bakımda tedavisine devam edilen bir askerin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu bildirildi.

Fırat Kalkanı'nda 1 asker şehit oldu

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz" ifadesine yer verildi.

Fırat Kalkanı'nda 1 asker şehit oldu

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