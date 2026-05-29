Fırat Nehri'nde mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı

Şanlıurfa-Adıyaman kara yolu üzerindeki Karababa Köprüsü ayakları yakınında, Fırat Nehri kıyısında piknik yapan 8 kişi, nehirde su seviyesinin yükselmesiyle birlikte kıyı ile bağlantısı kesilen küçük bir adacıkta mahsur kaldı.

Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

JANDARMA VE BALIKÇILARDAN ORTAK MÜDAHALE

İhbarın ardından bölgeye jandarma ekipleri yönlendirildi. Ekipler, nehirdeki güçlü akıntı nedeniyle doğrudan müdahalenin riskli olması üzerine balıkçı kayıklarından destek aldı.

Yapılan koordineli çalışma sonucunda mahsur kalan 8 kişi tek tek kayıklara alınarak güvenli bölgeye ulaştırıldı.

HERHANGİ BİR YARALANMA YAŞANMADI

Gerçekleştirilen kurtarma operasyonunda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadığı bildirildi. Vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

VATANDAŞLARA “DİKKATLİ OLUN” UYARISI

Yetkililer, özellikle yaz aylarında nehir ve su kenarlarında yaşanabilecek ani su yükselmelerine karşı vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini hatırlattı. Bölgedeki riskli alanlarda tedbirli davranılması istendi.