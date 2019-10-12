Fırat Nehri'ne köprü kurmak için iş makineleri yola çıktı

PKK/YPG terör örgütüne yönelik Fırat'ın doğusunda düzenlenen Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Fırat Nehri'ne seyyar köprü kuruluyor.

Fırat'ın batısındaki asker personel ve zırhlı araçların geçişi için yapılması planlanan köprünün malzemeleri ve iş makineleri, tırlarla bölgeye sevk ediliyor.

Fırat Nehri'ne seyyar köprü kuruluyor VİDEO

GAZİANTEP'TEN SINIRI GEÇTİ

Gaziantep’in Karkamış Gümrük Kapısı’ndan geçen tırlarla, yapay köprünün malzemeleri ve iş makineleri Münbiç sınırına doğru yola çıkartıldı. Köprü malzemelerinin sevkiyatına, askeri zırhlı araç ve askeri personel de eşlik etti. Fırat Nehri üzerine yapılması planlanan yapay köprü için malzemelerin Karkamış'tan ve Sınır Kapısı’ndan geçişi esnasında ise bölgede yoğun güvenlik tedbirleri alındı.

AĞIR SİLAHLI ARAÇLAR DA GEÇECEK

Köprü malzemelerinin Ankara'dan geldiği öğrenilirken, Fırat'a kurulacak köprünün ise Suriye'nin içerisinde bulunan ve nehrin batısındaki Mehmetçik ve Suriye Milli Ordusu'na ait zırhlı ve ağır silahlı araçların geçişinde kullanılacağı öğrenildi.