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Fırat'ın doğusuna operasyon Demirtaş'ı akıllara getirdi

Selahattin Demirtaş, terör örgütü YPG'nin Fırat'ın ötesine geçeceğini, Türkiye'nin de "mal mal bakacağını" söylüyordu.

Haber Merkezi | 09.10.2019 - 11:50..
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Fırat'ın doğusuna operasyon Demirtaş'ı akıllara getirdi

Türkiye'nin şanlı ordusu, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG'ye karşı harekete geçti.

Elleri tetikte bekleyen Mehmetçik, bölgedeki YPG işgaline son vererek huzur ortamını oluşturmak için Fırat'ın doğusuna girdi.

CEZAEVİNDEN ÖYLE ŞEY ŞEY İZLİYOR

Türk askerinin attığı ilk adım, dünya ajansları tarafından son dakika olarak okuyucularına duyuruldu.

Fırat'ın doğusuna ilk geçişler, akıllara, terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'nin temsilcilerinden Selahattin Demirtaş'ı getirdi.

Terör soruşturması kapsamında tutuklanan ve cezaevinde bulunan Demirtaş, siyasetin içerisinde yer aldığı dönemde çirkin bir üslup kullanıyordu.

Demirtaş, "Fırat'ın diğer yakasına geçerse vururuz' diyorlar. PYD'ye çıkmış terör örgütü diyorsunuz. Yok Fırat'ın diğer yakasına geçemezmiş. Geçecek.. Bak YPG, Fırat'ın ötesine geçecek ve sen de suyun bu tarafından mal mal bakacaksın." ifadelerini kullanmıştı.

Demirtaş: YPG Fırat'ın ötesine geçecek sen de mal mal bakacaksın

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