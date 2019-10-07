Fırat'ın doğusuna operasyona HDP'den ilk tepki

Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG, Suriye'deki iç savaşı fırsat bilerek ülkenin kuzeyinde birçok bölgeyi işgal etti.

Türkiye, insanların hayatlarını mahveden ve bölgedeki demografik yapıyı değiştirmeye çalışan YPG'li teröristlere karşı operasyon için tüm hazırlıklarını tamamladı.

Mehmetçik'in eli tetikte, gelecek talimatı bekliyor. Amerika'nın da aradan çekilmesiyle YPG'li teröristleri koruyacak kimse kalmadı.

Operasyonun an meselesi haline gelmesi terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'de de rahatsızlığa neden oldu.

"ASKERİ HAREKAT HUZUR GETİRMEYECEK"

HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, bölgede düzenlenecek askeri harekatı yanlış bulduklarını söyledi.

Oluç, "Suriye'nin kuzeyine ve doğusuna yapılacak bir askeri harekat, bu bölgeye huzur getirecek olmayacaktır. Bunu daha önce de hep dile getirdiğimiz bir konuydu. Görüşlerimizi defalarca açıkladık. Suriye'de demokratik rejimlerin geliştirilmesi için askeri güçle değil, demokrasiyla adımların atılması gerekiyor. Suriye'de iç savaşın sona ermesi için bu adımlara ihtiyaç var. Askeri güçle bölgede hakimiyet sağlama hedefleri her zaman geri tepmiştir." ifadelerini kullandı.