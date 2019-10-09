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Fırat'ın doğusunda tarihi operasyon

Kahraman Mehmetçiğimiz tarihinin en büyük harekatlarından birini Fırat'ın doğusuna gerçekleştiriyor. Çok sayıda YPG hedefi imha edildi.

AA | 09.10.2019 - 21:57..
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Fırat'ın doğusunda tarihi operasyon

Türkiye'nin güvenli bölge oluşturmak amacıyla Fırat'ın doğusuna yönelik harekatı, saat 16.00'da Resulayn'daki YPG hedeflerinin vurulmasıyla başladı.

ÇOK SAYIDA HEDEF İMHA EDİLDİ

Savaş uçakları da 30 kilometre derinlikteki terör örgütü YPG/PKK hedeflerini imha etti. Ayn İsa ilçesi çevresindeki Rami Hava Üssü ve cephaneliği ile Aluk, Mustel, Esadiye, Fender ve Huşan köylerindeki terör örgütü hedefleri, savaş uçaklarınca bombalandı.

Bombardımanda Resulayn ilçesi ve bazı çevre köyler ile Derik ve Kamışlı ilçeleri kırsalındaki terörist unsurlar da vuruldu. Teröristlerin F-16'ların görüşünü engellemek yaktığı lastikler nedeniyle gökyüzünü siyah dumanlar kapladı.

Pentagon Türkiye'nin Birleşik Hava Operasyonları Merkezi tarafından Suriye'de Hava Görev Emri'nden çıkarıldığını duyurmuştu. Bu Suriye hava sahasının Türk uçaklarına yasaklandığı şekilde yorumlanmıştı. Harekatta hava kuvvetlerinin kullanılıp kullanılmayacağı şimdi merak konusuydu.

Fırat'ın doğusuna harekat başladı VİDEO

KARA HAREKATI BOMBARDIMAN SONUCUNA GÖRE BAŞLAYACAK

Türk askerinin karadan henüz karadan giriş yapmadığı belirtiliyor. Sınırda risk teşkil eden unsurların yapılacak atışlarla temizlenmesinin ardından karadan giriş yapılacak. Kara harekatı bombardımanın sonuçlarına göre başlatılacak.

YPG hedeflerine bombalar yağıyor VİDEO

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