Fırat'ın doğusundaki ABD askeri noktaları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Türk Savunma Sanayii Zirvesi'nde operasyonla ilgili çok önemli açıklamalarda bulunmuştu. Erdoğan, birkaç gün içinde Fırat'ın doğusuna operasyon gerçekleştireceğimizi açıkladı.
SURİYE'NİN KUZEYİNDE 10 ABD ÜSSÜ VAR
ABD, Suriye'de terör örgütü PKK/PYD bölgesinde, iki hava üssü dışında 8 adet askeri noktaya sahip.
Anadolu Ajansı, daha önce bu üslerin varlığını haritayla ortaya koymuştu.
ABD ASKERLERİ HEDEFTE DEĞİL
Cumhurbaşkanıu Erdoğan, Suriye'de hedefin ABD askerleri olmadığını açıklamıştı. Operasyonda sadece YPG'li teröristler hedef alınacak.