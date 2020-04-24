Firavunlar dönemine ait 1600 yıllık tabut bulundu

Mısır’ın güneyindeki Luksor kentinin Zira Ebu Nece bölgesinde yapılan kazılarda, 17’inci firavun ailesi dönemine ait yaklaşık 1600 yıllık ahşap bir tabut bulundu.

Dışı beyaz, içi kırmızı renge boyanmış, çınar ağacından yapılmış tek parça tabutun uzunluğunun 1 metre 75 santimetre, genişliğinin ise 33 santimetre olduğu belirtildi.

TABUTTA MUMYALANMIŞ KADIN

Tabutun içinde mumyalanmış halde 15-16 yaşlarında bir kadının yattığı, kulağının birinde halka şeklinde bakırdan küpenin yer aldığı kaydedildi.

DEĞERLİ TAŞLARDAN GERDANLIK

Mısır Eserleri Yüksek İdaresi Başkanı Muhammed Abdulbedi, sağ tarafına yatırılmış olan mumyanın boynunda 4 tane gerdanlık olduğunu söyledi. Gerdanlıkların kehribar, kuvars, cemşit gibi koyu ve açık renklerdeki değerli taşlardan yapılmış olduğunu anlatan Abdulbedi, ortalama uzunluklarının 65 santimetre olduğunu söyledi.

BİNLERCE YILLIK TARİH

Bölgedeki kazı çalışmalarını, İspanyol ve Mısırlı arkeologların ortak gerçekleştirdikleri belirtildi. Mısır'da yerli ve yabancı misyonlar tarafından düzenlenen kazılarda, binlerce yıllık tarihi eserler ortaya çıkarılıyor.