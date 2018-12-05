Fırını basıp yeğenini öldürdü, abisini yaraladı

Cumhuriyetçi Partinin Pakistan asıllı Bölge Başkanvekili Shahid Shafi'nin, Müslüman olduğu için görevinden alınması istendi.

Manisa'da fırını basarak öz yeğenini öldürüp, abisini yaralayan bir kişi, polis ekipleri tarafından yakalandı.

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Luka Modric, Messi ve Ronaldo'ya laf çaktı

10 yıldır Messi ve Ronaldo arasında gidip gelen Ballon d'Or, bu yıl Modric'e verildi. Başarılı futbolcu yaptığı açıklamada "Futbolun sadece gol, gol, gol olmadığını ancak anladılar." dedi.