Fırını basıp yeğenini öldürdü, abisini yaraladı

Dereköy Camii karşısında fırıncılık yapan İsmail Ç. ve oğlu Yılmaz Ç. çalışırken bir anda İsmail Ç.’nin kardeşi M.Ç. elindeki pompalı tüfekle fırını bastı.
TÜFEKLE DEHŞET SAÇTI
M.Ç fırın önünde önce öz yeğenini ardından abisine ateş etti. M.Ç. olay yerinden kaçarken Yılmaz Ç. amcasının tüfeğinden çıkan kurşunlarla olay yerinde can verdi. Olay yerine çok sayıda polis intikal ederken olayda ağır yaralanan İsmail Ç. ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
POLİS OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA AÇTI
Bölgede olay yeri inceleme ekipleri çalışmalarını sürdürürken polis çok yönlü soruşturma başlattı. Zanlı M.Ç. ise polis ekiplerince olayda kullandığı tüfekle yakalanarak gözaltına alındı.