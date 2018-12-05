taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.3411
Euro
6.064
Altın
1236.9
Borsa
93970.16
Gram Altın
212.314

Fırını basıp yeğenini öldürdü, abisini yaraladı

Manisa'da fırını basarak öz yeğenini öldürüp, abisini yaralayan bir kişi, polis ekipleri tarafından yakalandı.

İHA | 05.12.2018 - 21:17..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Dereköy Camii karşısında fırıncılık yapan İsmail Ç. ve oğlu Yılmaz Ç. çalışırken bir anda İsmail Ç.’nin kardeşi M.Ç. elindeki pompalı tüfekle fırını bastı.

TÜFEKLE DEHŞET SAÇTI

M.Ç fırın önünde önce öz yeğenini ardından abisine ateş etti. M.Ç. olay yerinden kaçarken Yılmaz Ç. amcasının tüfeğinden çıkan kurşunlarla olay yerinde can verdi. Olay yerine çok sayıda polis intikal ederken olayda ağır yaralanan İsmail Ç. ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

POLİS OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA AÇTI

Bölgede olay yeri inceleme ekipleri çalışmalarını sürdürürken polis çok yönlü soruşturma başlattı. Zanlı M.Ç. ise polis ekiplerince olayda kullandığı tüfekle yakalanarak gözaltına alındı.

Fırını basıp yeğenini öldürdü, abisini yaraladı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
AB'den dolara karşı hamle

AB'den dolara karşı hamle

113
Merkez Bankası 2019 para ve kur politikasını açıkladı

Merkez Bankası 2019 para ve kur politikasını açıkladı

236
ABD eski başkanı Bush'un köpeği yas tuttu

ABD eski başkanı Bush'un köpeği yas tuttu

252
Mehmet Ali Alabora hakkında yakalama kararı

Mehmet Ali Alabora hakkında yakalama kararı

187
Albert Einstein'ın Tanrı mektubuna 2,9 milyon dolar

Albert Einstein'ın Tanrı mektubuna 2,9 milyon dolar

155
Irak'tan Ceyhan'a petrol ticareti başladı

Irak'tan Ceyhan'a petrol ticareti başladı

72
Süper Lig'de VAR'sız puan durumu

Süper Lig'de VAR'sız puan durumu

113
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir