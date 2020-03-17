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Fırsatçılara tepki gösteren esnaftan bedava kolonya

Kocaeli’de bir esnaf, fiyatları artan dezenfektan ürünlerine karşılık elinde bulunan 400 kiloluk kolonyayıi şişesini getirenlere ücretsiz olarak dağıtmaya başladı.

İHA | 17.03.2020 - 10:06..
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Türkiye’de koronavirüs vakalarının ortaya çıkması ile birlikte vatandaşlar tedbir amaçlı dezefektan ürünlere yöneldi.

Kocaeli’de 9 yıldır kozmetik ürün satışı yapan Behnur Belek isimli esnaf, bu durumu fırsata çevirenlere inat elinde bulunan 400 kiloluk kolonyayı ücretsiz dağıtmaya başladı.

"HERKESİN İHTİYACINI GİDERELİM İSTEDİK"

Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Behnur Belek, “3 gün önce bu kararı aldık. Elimizde 400 kiloya yakın bir kolonya stoğumuz vardı. Ben kuaför toptancısıyım. Kuaförlere satıyorum ben bunu. Ben bunu bidon bazında verip para kazanmaktansa herkes ulaşsın istedim. Kolonyaya ulaşamayan insanlar var. Dükkanımıza gelen insanlarda gördük. Herkesin ihtiyacını giderelim istedik.”

Fırsatçılara tepki gösteren esnaftan bedava kolonya

"FIRSATÇILARA İNAT OLARAK BUNU YAPTIK"

Fırsatçılara inat olarak böyle bir karar aldıklarını söyleyen Belek, “Biz bunu reklam olarak düşünmedik. Biz hayır olarak girdik bu işe ama sosyal medyada paylaşmaya başlamışlar. Bazı insanlar aramaya başladı. Duygusundan ağlayan insan gördüm ben. Böyle insanlar var mı diye. Evet, var. Allah razı olsun kendisinden de. Herkesin böyle duyarlı olmasını istiyoruz. Biz bunu fırsata dökenlere inat başlattık zaten. Herkesin birbirine yardımcı olmasını istiyoruz. Ciddi bir sorunla karşı karşıyayız. Bunu birbirimize yardımcı olarak ne kadar kısa zamanda çözebiliriz onun mücadelesi içerisinde olmamız gerekiyor.” dedi.

Fırsatçılara tepki gösteren esnaftan bedava kolonya

"UMARIM BÜTÜN İNSANLAR BÖYLE BİR ŞEY YAPAR"

Nail Al isimli vatandaş ise “Allah abimizden razı olsun. Çok güzel bir şey yapmış. Umarım bütün insanlar böyle bir şey yapar. Dünya çok zor durumda. Böyle değerli abilerimiz başımızdan eksik olmasın.” ifadelerini kullandı.

Fırsatçılara tepki gösteren esnaftan bedava kolonya

Fırsatçılara tepki gösteren esnaftan bedava kolonya

Fırsatçılara tepki gösteren esnaftan bedava kolonya

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