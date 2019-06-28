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First Lady'lerin arasındaki tek erkek: Philip May

İngiltere Başbakanı Theresa May'in eşi Philip May, First Lady'lerin fotoğrafındaki tek erkek oldu.

Haber Merkezi | 28.06.2019 - 11:17..
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Japonya’nın ev sahipliğinde Osaka’da iki gün sürecek G20 Liderler Zirvesi, başladı.

Türkiye, İngiltere, İtalya, Japonya, Endonezya, Fransa, Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan devlet başkanlarının eşlerinin de katıldığı programın ev sahipliğini, Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin eşi Akie Abe yaptı.

AİLE FOTOĞRAFINDAKİ TEK ERKEK

Programda aile fotoğrafı çekilen eşlerin arasında bir isim ise çok dikkat çekti.

İngiltere Başbakanı Theresa May'in eşi Philip May, tek erkek olarak aile fotoğrafında yer aldı.

First Lady'lerin arasındaki tek erkek: Philip May

First Lady'lerin arasındaki tek erkek: Philip May

First Lady'lerin arasındaki tek erkek: Philip May

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