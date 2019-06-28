1 Lazio'dan Yunus için 3 milyon euro İtalya'nın köklü kulüplerinden Lazio, Galatasaray altyapısında yetişen Yunus Akgün için 3 milyon euro ödemeye hazır.

2 Ankara'da dolmuş motosikletliyi ezdi Kırmızı ışıkta geçen bir dolmuş, motosikletli sürücüyü altına aldı.

3 Apple'ın baş tasarımcısı Jony Ive görevinden ayrılıyor Apple'ın iPhone, iMac ve iPod gibi birçok ürününün tasarımlarında imzası bulunan tasarımcı Jony Ive, 27 yıl önce göreve başladığı Apple'dan ayrılma kararı aldı.

4 First Lady'lerin arasındaki tek erkek: Philip May İngiltere Başbakanı Theresa May'in eşi Philip May, First Lady'lerin fotoğrafındaki tek erkek oldu.

5 Macron, Erdoğan karşısında ezik kaldı Her fırsatta Türkiye'yi karalamaya kalkan Macron'un omuzuna elini atan Cumhurbaşkanı Erdoğan, uyarılarını bir bir dile getirdi.

6 Özcan Deniz Feyza Aktan'a ayda 12 bin 500 TL verecek Özcan Deniz’in, anlaşmalı boşandığı eşi Feyza Aktan’a aylık 12 bin 500 TL ödeyeceği iddia edildi.