First Lady'lerin arasındaki tek erkek: Philip May

Japonya’nın ev sahipliğinde Osaka’da iki gün sürecek G20 Liderler Zirvesi, başladı.
Türkiye, İngiltere, İtalya, Japonya, Endonezya, Fransa, Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan devlet başkanlarının eşlerinin de katıldığı programın ev sahipliğini, Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin eşi Akie Abe yaptı.
AİLE FOTOĞRAFINDAKİ TEK ERKEK
Programda aile fotoğrafı çekilen eşlerin arasında bir isim ise çok dikkat çekti.
İngiltere Başbakanı Theresa May'in eşi Philip May, tek erkek olarak aile fotoğrafında yer aldı.