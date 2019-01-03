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Fırtına çıktı: 270 konteyner kayıp

Kuzey Denizi'nde çıkan fırtınada, MSC Zoe adlı kuru yük gemisinden düşen 270 konteyner kayboldu.

İHA | 03.01.2019 - 15:58..
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Kuzey Denizi’nde çıkan fırtına nedeniyle, dünyanın en büyük kuru yük gemilerinden biri olan “MSC Zoe” adlı kuru yük gemisi zarar gördü.

270 KONTEYNER DENİZE DÜŞTÜ

Belçika’nın liman kenti Anvers’ten yola çıkarak, Almanya’nın Bremerhaven kentine ulaşmayı amaçlayan kuru yük gemisinin taşıdığı 270 konteyner denize düştü. Kaybolan konteynerlerden bazılarının, plastik üretiminde kullanılan yanıcı kimyasal madde içeren varillerle dolu olduğu belirtildi. Kimyasallara ek olarak ampul, oyuncak ve LCD televizyon taşıyan 20’den fazla konteynerin; Hollanda’nın Vlieland, Terschelling ve Ameland adalarının kıyılarına açılırken, bir kısmının ise Almanya’nın Borkum adaları yakınlarında olduğu bildirildi.

Fırtına çıktı: 270 konteyner kayıp

6 KONTEYNER KARAYA VURDU

Alman sularında şimdiye kadar 6 adet konteyner bulunurken, Almanya’nın resmi uyarıları yayınladığı mobil uygulaması Katwarn üzerinden, tehlikeli madde içeren konteynerlerin karaya oturduğu konusunda uyarı yapıldı.

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