Doğu Karadeniz'de, 'İmar Barışı' ile 31 Aralık 2017'den önceki yapılara af getirileceği belirtilen düzenleme sonrasında inşa edilen kaçak yapıların yıkımı devam ediyor.

DERE YATAĞINDA OTEL İNŞASI

Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) tarafından korunması gereken 200 ekolojik saha arasında gösterilen, yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği Fırtına Vadisi'nde, dere yatağına otel, pansiyon ve restoran inşa edilmeye başlandığı ortaya çıkmıştı.

Bunun üzerine harekete geçen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, kaçak yapılarla ilgili yasal işlem başlattı. Rize'ye bağlı Fırtına Vadisi'nde tespit edilen 21 kaçak yapı için yıkım kararı alındı.

Fırtına Vadisi'nde kaçak yapılar yıkılıyor ViDEO

EKİPLER 15 GÜN SONRA YENİDEN GELDİ

Kaçak yapıların yıkımı için ekipler, 15 gün önce polis, jandarma ve iş makineleriyle vadiye geldi. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı vadide kaçak yapı sahipleriyle görevliler arasında tartışmalar yaşandı.

Tebligatların kaçak yapı sahiplerine ulaşmadığı gerekçesiyle ara verilen yıkımlar için ekipler, bu sabah yeniden vadiye geldi.

Yıkım ekipleri, iş makineleri ile kaçak yapıların yıkımına başladı. Vadide geniş güvenlik önlemleri alındı.

"1 YILDIR SÜREÇ DEVAM EDİYOR"

Rize Valisi Kemal Ceber, Fırtına Vadisi’ndeki kaçak yapıların yıkımıyla ilgili daha önce yaptığı açıklamada, "Aslında ben 6 aydır buradayım ama bu süreç yaklaşık 1 yıldır devam ediyor. Şimdi yıkım kararının alınması ve bunun ihale olarak belirlenmesi, duyulması bugünlerde gündemim sıcak haber haline getirdi belki ama süreç aslında 1 yıldır devam ediyor. Bu 1 yıl zarfında ilgili kurumlar orada tespitlerini yapıyor. Devlet olduğunuz zaman uyumak zorunda olduğunuz bir mevzuat ve usul var. Bu binaların kaçak olduğunu ilgili birimler tespit ediyor, binaları mühürlüyor özel idareye ya da ilgisine göre belediye yazıyor, onlar encümen kararı alıyorlar ‘bunlar kaçak bina ya da ruhsatsız binadır’ diye ve yıkımına karar veriyorlar, bazı idari para cezaları uygulanıyor. Bu arada şahıslar dava açabiliyor. Yani bu gibi değişik süreçleri var. 1 yıldır aslında devam eden bir süreç ama bugün itibarıyla artık sonuna yaklaştık diyebiliriz” dedi.