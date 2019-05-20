taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0612
Euro
6.7743
Altın
1285.11
Borsa
87435.3
Gram Altın
250.514

Fırtına Vadisi'nde yapı kayıt belgesi gösteren vatandaşlar

İnşaatı yıkılan bazı kişiler ellerindeki yapı kayıt belgesini göstererek yapılan işleme karşı çıktı.

AA | 20.05.2019 - 11:48..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş
Fırtına Vadisi'nde yapı kayıt belgesi gösteren vatandaşlar

Rize'nin Ardeşen ve Çamlıhemşin ilçelerinde bulunan Fırtına Vadisi boyunca kaçak ve ruhsatsız yapıların yıkımı için İl Özel İdaresi tarafından alınan yıkım kararı sonrasında bugün harekete geçildi.

ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yıkım ihalesinin geçtiğimiz günlerde sonuçlanmasının ardından vadideki toplamda 21 adet kaçak ve ruhsatsız yapının yıkımları için bölgede bugün çalışma başlatıldı.

Fırtına Vadisi'nde yapı kayıt belgesi gösteren vatandaşlar

"BİZE BELGE VERİLDİ"

İnşaat sahipleri kendilerine Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan turistik tesis işletme belgesi verildiğini ve bunun üzerine tesis yapmaya başladıklarını söylediler.

Fırtına Vadisi'nde yapı kayıt belgesi gösteren vatandaşlar

Kemal Eksilmez ve Muhammet Yallacı yapılan yıkımlara tepki göstererek, “Madem yapılarımızın kaçaktı, ruhsatı yoktu neden bize turistik tesis işletme yetkileri verildi.? Bizim mağduriyetimiz ne olacak. Biz turizmin canlanması için bunların yaptık ? Cumhurbaşkanımızın sorunumuza çare olmasını istiyoruz.” ifadelerini kullandılar.

Fırtına Vadisi'nde yapı kayıt belgesi gösteren vatandaşlar

Fırtına Vadisi'nde kaçak yapıların yıkımına başlandı ViDEO

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Almanya'da Münih polisinden Galatasaray taraftarına uyarı

Almanya'da Münih polisinden Galatasaray taraftarına uyarı

132
FETÖ operasyonunda 249 kişiye gözaltı kararı

FETÖ operasyonunda 249 kişiye gözaltı kararı

125
Bağdat Caddesi'nde kutlama yapan taraftarlara saldırı

Bağdat Caddesi'nde kutlama yapan taraftarlara saldırı

317
Eurovision'da bayrak açanlara ceza verilecek

Eurovision'da bayrak açanlara ceza verilecek

41
Yeni eğitim sisteminde zorunlu ders sayısında değişiklik

Yeni eğitim sisteminde zorunlu ders sayısında değişiklik

83
Muslera tarihe geçti

Muslera tarihe geçti

39
Almanya'dan Schengen vizesine katı kurallar

Almanya'dan Schengen vizesine katı kurallar

82
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir