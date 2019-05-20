Fırtına Vadisi'nde yapı kayıt belgesi gösteren vatandaşlar

Rize'nin Ardeşen ve Çamlıhemşin ilçelerinde bulunan Fırtına Vadisi boyunca kaçak ve ruhsatsız yapıların yıkımı için İl Özel İdaresi tarafından alınan yıkım kararı sonrasında bugün harekete geçildi.

ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yıkım ihalesinin geçtiğimiz günlerde sonuçlanmasının ardından vadideki toplamda 21 adet kaçak ve ruhsatsız yapının yıkımları için bölgede bugün çalışma başlatıldı.

"BİZE BELGE VERİLDİ"

İnşaat sahipleri kendilerine Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan turistik tesis işletme belgesi verildiğini ve bunun üzerine tesis yapmaya başladıklarını söylediler.

Kemal Eksilmez ve Muhammet Yallacı yapılan yıkımlara tepki göstererek, “Madem yapılarımızın kaçaktı, ruhsatı yoktu neden bize turistik tesis işletme yetkileri verildi.? Bizim mağduriyetimiz ne olacak. Biz turizmin canlanması için bunların yaptık ? Cumhurbaşkanımızın sorunumuza çare olmasını istiyoruz.” ifadelerini kullandılar.

Fırtına Vadisi'nde kaçak yapıların yıkımına başlandı ViDEO