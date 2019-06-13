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Fırtına Vadisi'nde yıkımlar bugün de devam ediyor

Rize'deki Fırtına Vadisi'ne yapılan 21 kaçak yapıdan 15'i yıkıldı.

İHA | 13.06.2019 - 09:22..
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İmar Barışı uygulamasını fırsat bilerek ve özellikle yaylalarda ve SİT alanlarında son dönemlerde görülen kaçak yapılaşmanın önüne geçmek amacıyla Ardeşen ve Çamlıhemşin ilçeleri Fırtına Vadisi boyunca İl Özel İdaresince alınan yıkım kararlarının uygulanması kapsamında 20 Mayıs tarihinde harekete geçilmişti.

21 ADET KAÇAK YAPI VARDI

Vadideki toplamda 21 adet kaçak ve ruhsatsız yapıdan biri olarak gösterilen Akkaya köyünde Fırtına Deresi kenarındaki Kemal Eksilmez’e ait 3 katlı yapının yıkımı için başlatılan çalışmalara kaçak bina sahipleri büyük tepki göstermiş, gerginlik yaşanmıştı.

Fırtına Vadisi'nde yıkımlar bugün de devam ediyor

Kaçak yapı sahiplerine önceden yıkım için 'tebligat' gitmediği iddiasıyla yıkımlar ileri bir tarihe ertelenmişti.

15'İ YIKILDI

Yıkımlar tebligat için yasal sürenin dolmasının ardından 11 Haziran günü yeniden başlamıştı. Yoğun güvenlik önlemleri altında sabah erken saatlerde başlayan yıkımlarda 2 günde 15’e yakın kaçak bina yıkıldı.

Fırtına Vadisi'nde yıkımlar bugün de devam ediyor

Bazı bina sahipleri ise kaçak yapılarını kendileri yıktı. Yıkımlarda herhangi bir sorun yaşanmazken, bölgedeki binaların yıkımlarının hafta sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

Fırtına Vadisi'nde yıkımlar bugün de devam ediyor

Fırtına Vadisi'nde yıkımlar bugün de devam ediyor

Fırtına Vadisi'nde yıkımlar bugün de devam ediyor

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