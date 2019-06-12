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Fırtına Vadisi'nde yıkımlar sürüyor

Rize'nin Ardeşen ve Çamlıhemşin ilçelerinde, Fırtına Vadisi üzerinde yapılan kaçak yapıların yıkımı devam ediyor.

AA | 12.06.2019 - 12:17..
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Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün yıkım ihalesinin ardından 21 kaçak ve ruhsatsız yapıyla ilgili İl Özel İdaresince yürütülen çalışmaların ikinci gününde, jandarma ekipleri, Fırtına Deresi kenarındaki 2 katlı yapının yıkımı için sabah saatlerde tedbir aldı.

Fırtına Vadisi'nde yıkımlar sürüyor

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Yolu bir süreliğine trafiğe kapatan ekipler, iş makinesiyle yıkıma başladı. Bu arada durumu öğrenerek bölgeye gelen vatandaşların alana yaklaşmasına izin verilmedi.

Fırtına Vadisi'nde yıkımlar sürüyor

VADİDEKİ BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

Jandarma ve sağlık ekiplerince sakinleştirilmeye çalışılan vatandaşlar çevreden uzaklaştırıldı. Yıkıma karşı çıkan bazı kişiler ile yapı sahiplerinin vadideki bekleyişi sürüyor.

Fırtına Vadisi'nde yıkımlar sürüyor

EVLERİ BOŞALTTILAR

Bazı vatandaşlar ise yıkım öncesi güvenlik güçlerinden izin alarak, yapıların içerisindeki eşyasını boşalttı. Jandarma ekipleri olumsuzluk yaşanmaması için yol kontrolü ve tedbirlerini sürdürüyor.

Fırtına Vadisi'nde yıkımlar sürüyor

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