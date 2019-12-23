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Fırtınanın devirdiği ağaç otomobili hurdaya çevirdi

Antalya'da bu sabah saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar ve fırtına, Serik ilçesinde bazı ağaçların devrilmesine sebep oldu.

İHA | 23.12.2019 - 12:03..
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Antalya'nın Serik ilçesinde, sabah saatlerinde başlayan fırtına ağaçları devirdi.

Devrilen ve yolu kapatan bir ağaç belediye ekipleri tarafından kaldırılırken, aynı saatlerde Serik sanayi sitesinde bir otomobilin üzerine devrilen ağaç ise otomobili hurdaya çevirdi.

AĞACIN DEVRİLDİĞİ ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Tamir için sanayi sitesine gelen Gökhan Gül’e ait otomobilin içinde kimsenin bulunmaması, olası bir faciayı önledi. Otomobil hurdaya dönerken, o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Bölgede şiddetli rüzgarın devam ettiği de bildirildi.

Fırtınanın devirdiği ağaç otomobili hurdaya çevirdi

Fırtınanın devirdiği ağaç otomobili hurdaya çevirdi

Fırtınanın devirdiği ağaç otomobili hurdaya çevirdi

Fırtınanın devirdiği ağaç otomobili hurdaya çevirdi

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