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Fitch, Türk bankalarının görünümlerini değiştirdi

Fitch, 20 Türk bankasının görünümlerini durağana yükseltti.

AA | 12.11.2019 - 15:36..
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Fitch, Türk bankalarının görünümlerini değiştirdi

Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notu görünümünü 1 Kasım'da 'negatif'ten durağan'a yükseltmesinin ardından 20 Türk bankasının görünümlerini de durağana revize etti.

TÜRKİYE GÜVEN VERDİ

Fitch Ratings, görünümlerin revize edilmesinin devletin bankaları destekleme kabiliyetine yönelik aşağı yönlü risklerin azalmasını ve Türkiye'nin dış finansmanında yakın gelecekte keskin bir kötüleşme yaşanması olasılığının düşmesini yansıttığını vurguladı.

Ziraat, Vakıfbank, TSKB, Turk Eximbank, Emlak ve Vakıf Katılım'ın yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notlarının görünümleri negatiften, durağana yükseltildi.
Fitch, geçen hafta Türkiye'nin kredi notunu "BB-" olarak teyit ederek görünümünü "Negatif"ten "Durağan"a revize etmişti.

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