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Fitch Türkiye'nin kredi notunu açıkladı

Kredi derecelendirme kurumu Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi notunu negatif olarak açıkladı.

Haber Merkezi | 03.05.2019 - 23:19..
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Fitch Türkiye'nin kredi notunu açıkladı

Kredi derecelendirme kurumu Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi notunu 'BB' olarak, not görünümünü ise 'negatif' olarak teyit etti.

Fitch'ten yapılan açıklamada, kredi notu ve görünümünün zayıf dış finansmanı, büyük çaplı dış finansman ihtiyacını işaret ettiği, düşük seviyedeki uluslararası rezervleri, yüksek net dış borcu, yüksek enflasyonu, ekonomik volatiliteyi ve siyasi ve jeopolitik riskleri yansıttığı kaydedildi.

YATIRIM YAPILABİLİR SEVİYENİN İKİ KADEME ALTINDA

Fitch son olarak 15 Aralık'ta yaptığı değerlendirmede Türkiye'nin kredi notu ve görünümde herhangi bir değişikliğe gitmemişti. Ancak 13 Temmuz 2018'de BB+'dan BB seviyesine indirmişti. Bu seviye Fitch değerlendirmesine göre yatırım yapılabilir seviyenin iki kademe altında bulunuyor.

Söz konusu seviyede değerlendirilen ülkeler arasında Türkiye'nin yanında Brezilya, Sırbistan ve Makedonya bulunuyor. Diğer önemli kredi derecelendirme kuruluşlarından Moody's'e göre de Türkiye'nin kredi notu yatırım yapılabilir seviyenin 2 kademe altında yer alırken, S&P Türkiye'nin notunu yatırım yapılabilir seviyenin 3 kademe altında tutuyor.

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