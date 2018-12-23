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Fitness hocası cinayetten tutuklandı

Beşiktaş'ta, apartman görevlisi Nefise Dolapçı'nın boğazını keserek öldüren fitness hocası İbrahim Yener tutuklandı.

Detay Haber | 23.12.2018 - 09:40..
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Beşiktaş Nispetiye Mahallesi Gözde Sokak'ta meydana gelen olayda, 48 yaşındaki Nefise Dolapçı, bina sakinlerinin şikayeti üzerine gürültü yapmaması konusunda uyardığı fitness hocası İbrahim Yener tarafından boğazı kesilerek öldürüldü.

Fitness hocası cinayetten tutuklandı

İLK ÖNCE SAVCILIK SORGULADI

Cinayetin ardından Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan ve savcılığa sevk edilen İbrahim Yener, burada sorgusunun ardından mahkemeye sevk edildi.

MAHKEME TUTUKLANMASINA KARAR VERDİ

Mahkemede heyeti tarafından 'kasten adam öldürmek ve yağma' suçundan İbrahim Yener'in tutuklanmasına karar verildi.

İddialara göre İbrahim Yener ve apartman görevlisi Nefise Dolapçı, çıkan gürültü üzerine tartışmış, Yener evine çağırdığı kadına önce şişe ile vurmuş daha sonra boğazını bıçakla kesmişti.

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