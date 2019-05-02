Fitre nedir

Ramazan ayına gireceğimiz bu günlerde, hazırlıklar yapılmaya başlandı. 12 ayın sultanı olarak adlandırılan ramazanı İslam alemi heyecanla bekliyor. İslamiyette dayışma ve yardımlaşma temel esastır.

Bunun için hali bakti yerinde, yeterli mala mülke sahip olan Müslüman kimsenin, çevresinde ya da uzağında yoksul kimselere fitre adı altında yardım eder.

FİTRENİN ŞARTLARI

Fitre verecek kişinin taşıması gereken belli başlı şartlar vardır. Bunlardan birincisi Müslüman olmak. Öte yandan, fitre verecek kişin ehliyet sahibi olması lazım. Yani küçük ve sakat kimselere fitre farz değildir.

VELAYAT

Bir kimsenin, kendi dışındaki kişinin fıtır sadakası ile yükümlü sayılması için, bu kişinin onun velayeti altında olan ve bakmakla yükümlü bulunduğu kişilerden olması gerekir.

Buna göre bir kimse velayeti altında bulunan küçük çocuklarının veya akıl hastası olan yakınlarının fitresini vermekle yükümlüdür.

VAKİT

Ramazan bayramının birinci günü fecrin doğuşu ile vacip olur. Çünkü fitre bayrama ait kılınmıştır. Hanefiler dışında üç mezhep imamına göre fitre ramazan ayının son akşamı güneşin batmasından itibaren vacip olur.