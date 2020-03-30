Fizyoloji nedir

Fizyoloji (işlevbilim) canlıların mekanik, fiziksel ve biyokimyasal fonksiyonlarının yanı sıra, bunların sistemlerinin işleyişini inceleyen bilim dalıdır. Fizyolojiyle ilgilenen bilim insanlarına "fizyolog" denir.

İKİYE AYRILIR

Fizyoloji, genellikle bitki fizyolojisi ve hayvan fizyolojisi olmak üzere ikiye ayrılarak incelenir. Bu alanın temel özelliği, incelediği sistemlerin durağan değil, dinamik olmasından ileri gelir. Fizyoloji alanında en büyük ödül Nobel Tıp veya Fizyoloji ödülüdür.

KLİNİK FİZYOLOJİ

Bu alanda ise insan vücudunun mekanik, fiziksel ve biyokimyasal fonksiyonlarının ve sistemlerinin işleyişi incelenir.

FİZYOLOJİ LABORATUVARLARI

Elektrofizyoloji laboratuvarı (EEG, EMG, EKG), hematoloji laboratuvarı, kan bileşenleri ve kan bankacılığı, immunoloji laboratuvarı, biyokimya laboratuvarı, genetik laboratuvarı, nörofizyoloji laboratuvarı (uyku, davranış, kognisyon), duyu laboratuvarı (odyoloji, görme, denge), ağrı ve akupunktur laboratuvarı, egzersiz laboratuvarı, solunum laboratuvarı, endokrin (hormon) ve metabolizma laboratuvarı, ürodinami laboratuvarı, hiperbarik oksijen laboratuvarı, yükseklik-sualtı-uzay laboratuvarı, yaşlılık laboratuvarı (geriatri) ve fonksiyonel radyoloji laboratuvarı olmak üzere 17 alt gruba ayrılır.