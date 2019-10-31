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Flamingo satan Konyalı: Abarttınız

Konya'da bir kişinin satmak için evinde bulundurduğu 20 flamingo, Doğa Koruma Mili Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarılıp, doğaya salındı.

DHA | 31.10.2019 - 09:13..
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Konya'nın Ereğli ilçesinde yaşayan 47 yaşındaki Seyit D.'nin, yavru flamingo beslediği ve sattığı yönünde ihbar alan Doğa Koruma Milli Parklar 8'inci Bölge Konya Şube Müdürlü ekipleri, harekete geçti.

Flamingo satan Konyalı: Abarttınız

16 BİN 760 LİRA CEZA

Polis ekipleriyle birlikte tespit edilen adreste yapılan aramada, kapalı alanda tutulan 20 yavru flamingo ele geçirildi. İlçe belediyesi veteriner birimine götürülen yavru flamingolar, buradaki tedavilerinin ardından Cihanbeyli ilçesindeki Bolluk Gölü sulak alanında doğaya bırakıldı. Flamingoları besleyip satan Seyit D. hakkında, 4915 sayılı 'Kara Avcılığı Kanunu’na Muhalefet’ten 16 bin 760 lira para cezası kesildi.

Flamingo satan Konyalı: Abarttınız

İL DIŞINA SİPARİŞ OLARAK GÖNDERMİŞ

Çok sayıda sosyal medya hesabı bulunan Seyit D., flamingonun yanı sıra tavus kuşu, sülün, ceylan ve penguen gibi pek çok türden hayvanı satışa çıkardığını yine sayfasından duyurdu. Seyit D.'nin basında çıkan haberlerin ardından yaptığı, "Amma abarttınız. Alt tarafı 20 flamingo. 20 adet gitti devamı duruyor. No problem. Reklamın iyisi kötüsü olmazmış." paylaşımı dikkat çekti.

Flamingo satan Konyalı: Abarttınız

İNCELEME BAŞLATILDI

Seyit D.'nin paylaşımının ardından Doğa Koruma Milli Parklar 8'inci Bölge Konya Şube Müdürlü ekipleri inceleme başlattı.

Flamingo satan Konyalı: Abarttınız

Flamingo satan Konyalı: Abarttınız

Flamingo satan Konyalı: Abarttınız

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