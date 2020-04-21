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Florya'da voleybol oynayanlara ceza

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen otoparkta voleybol oynayan yabancı uyruklu olduğu öğrenilen şahıslardan 3'üne, 9 bin 450 lira para cezası uygulandı.

İHA |
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Florya'da voleybol oynayanlara ceza

İstanbul'un Bakırköy ilçesine bağlı Florya Mahallesi'nde, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen dışarıya çıkan bir grup, koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak açık bir otoparkta voleybol oynamıştı.

Maskeleri de bulunmayan sorumsuz vatandaşlar, sosyal mesafe kuralına da aldırış etmeden, uzun bir süre oyununa devam etmişti.

3 KİŞİYE PARA CEZASI

Tepki çeken görüntüler üzerine hareket geçen Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, voleybol oynayan şahıslardan 3'ünü gözaltına aldı.

Gözaltına alınan 3 şahsa kişi başı 3 bin 150 TL para cezası kesildi.

Florya'da voleybol oynayanlara ceza

ÜLKEYE KAÇAK GİRİŞ YAPTIKLARI ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, kaçak yollardan yurda giriş yaptığı tespit edilen 3 kişi, doktor raporu ve parmak izi işlemlerinin ardından ülkelerine geri gönderilmek üzere Pendik Yabancılar Şube Geri Gönderim Merkezi'ne götürüldü.

Florya'da voleybol oynayanlara ceza

Florya'da voleybol oynayanlara ceza

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