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Foça Jandarma Komando Okulu manzarasından öncesi-sonrası

Komandoların her an göreve hazır olacak şekilde eğitim aldığı Foça Jandarma Komanda Okulu'nun manzarası, yıllar içinde beton yapılar oldu.

Haber Merkezi | 07.11.2019 - 11:37..
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Foça Jandarma Komando Okulu manzarasından öncesi-sonrası

Dünyanın en iyi komandoları zorlu eğitim ve tatbikatların yapıldığı Foça Jandarma Komando Okulu'ndan çıkıyor.

Türkiye'nin alanında en önemli eğitim merkezlerinden olan ve son dönemde yurt dışından kursiyerlerin de eğitim gördüğü Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi'nden yıllar önce gördüğü manzara yayınlandı.

1977'DE YEŞİLLİK ALAN MANZARASI

Jandarmanın paylaştığı 1977 yılından siyah-beyaz fotoğrafta, komando kapısından karşıdaki arazinin boş ve ormanlık olduğu görülüyor.

2019'DA BETON YIĞINI

2019 yılında çekilen fotoğrafta ise boş arazinin yerini villalar almış, manzara çimento yığınına bakıyor.

Foça Jandarma Komando Okulu manzarasından öncesi-sonrası

Foça Jandarma Komando Okulu manzarasından öncesi-sonrası

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