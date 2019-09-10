Foça'da kafeterya sahibi silahlı saldırıda yaralandı

İzmir Foça'da öğle saatlerinde Fevzipaşa Mahallesi'ndeki bir işyerinde yaralama vakası meydana geldi.

İsmail Kılınç'a ait, hem kafeterya hem de manav olarak hizmet veren bir işyerine gelen kimliği belirsiz kişi, tabancayla ateş eçtı. Saldırgan, birkaç el ateş ettikten sonra yaya olarak yakındaki pazaryerine doğru kaçtı. Ardından burada park halinde olan bir otomobile binerek kaçtı.

YAKALAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Olayı gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, her iki bacağından yaralanan Kılınç'ı, Menemen Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada ilk müdahalesi yapılan Kılınç, daha sonra Ege Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, şüphelinin kimliğini belirlemek için çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.













