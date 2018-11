Fomo nedir

Bilişim çağının en büyük rahatsızlıklarından biri olan FOMO (Fear of Missing Out), gelişmeleri kaçırma korkusu manasına gelmektedir. Sosyal medya bağımlılığı ile birlikte devamlı olarak gündeme hakim olma, her gelişmeyi takip etme isteğine neden olan bu rahatsızlık, kişileri endişeye sürüklemektedir.

UYKULARI KAÇIRAN RAHATSIZLIK

Sosyal medya bağımlılığı olarak da adlandırılabilecek olan bu rahatsızlık, kişinin uykularını bile kaçırabilecek düzeye ulaşabilir. Örneğin, uykusuz kalmamıza, sürekli olarak hesaplarımızı kontrol etmemize neden olan FOMO, gece yatağınızdan kalkıp sadece İnstagram ve twitter'ınızı bile kontrol etmenize yol açabilir.

Sosyal medya düşkünlüğü nedeniyle daha çok yeni Z dönemi kuşağında görülen bu rahatsızlık, psikolojik terapiler ile çözülmektedir.