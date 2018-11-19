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Forbes, 2017 yılının en çok kazanan yazarlarını duyurdu

Ekonomi dergisi Forbes, her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye’nin en çok kazanan yazarlarını açıkladı. Listede önemli isimler yer alıyor.

Haber Merkezi | 19.11.2018 - 12:06..
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Amerika Birleşik Devletleri (ABD) kuruluşu ekonomi dergisi her yıl olduğu gibi bu yıl da en çok kazanan yazarları lsiteledi.

Forbes’in haberine göre; 2017’de en çok baskı yapan kitabın 465.000 adetle Huzursuzluk olmasıyla Zülfü Livaneli de yılın en çok kazanan yazarı.

2017 yılında en çok ciro yapan 20 kitabın yarattığı ekonominin 62 milyon lirayı aştığını gösteren istatistiklerse çoğunlukla Destek Yayın Grubu ve Alfa Yayın Grubu’na ait markalarını gösteriyor.

İşte 2017 yılında en çok kazanan Türk yazarlar:

1. ZÜLFÜ LİVANELİ- 2,2 MİLYON TL

Önemli kitaplara imza atan Zülfü Livaneli, 2,2 milyon TL ile listenin ilk sırasında yer alıyor.

Forbes, 2017 yılının en çok kazanan yazarlarını duyurdu

2-AZRA KOHEN- 2.0 MİLYON TL

Çok satan kitapları kaleme alan yazar Azra Kohen, kendine ikinci sırada yer buldu.

Forbes, 2017 yılının en çok kazanan yazarlarını duyurdu

3- İSKENDER PALA- 1,5 MİLYON TL

Divan edebiyatını alanında önemli çalışmalar yapan İskender Pala ise 1,5 milyon TL  ile üçüncü sırada bulunuyor.

Forbes, 2017 yılının en çok kazanan yazarlarını duyurdu

4-AYŞE KULİN- 1,5 MİLYON TL

Türk edebiyatının önemli kadın yazarlarından olan Ayşe Kulin, dördüncü sırada.

Forbes, 2017 yılının en çok kazanan yazarlarını duyurdu

5-KAHRAMAN TAZEOĞLU- 900 BİN TL

Özellikle genç okurların gözdesi olan Kahraman Tazeoğlu, 900 bin TL ile beşinci sırada yer buldu.

6- SONER YALÇIN -900 BİN TL

Gazeteci-yazar Soner Yalçın, 900 bin TL ile altıncı sırada bulunuyor.

Forbes, 2017 yılının en çok kazanan yazarlarını duyurdu

7- HASAN ALİ TOPTAŞ- 863 BİN TL

Türk edebiyatının usta kalemi Hasan Ali Toptaş, 863 bin TL ile çok kazanan yazarlardan oldu.

Forbes, 2017 yılının en çok kazanan yazarlarını duyurdu

8- AHMET ÜMİT- 670 BİN TL

Polisiye edebiyatın önde gelen ismi Ahmet Ümit, 670 bin TL  ile sekizinci sırada.

Forbes, 2017 yılının en çok kazanan yazarlarını duyurdu

9- CANAN TAN- 656 BİN TL

Yazdığı kitaplarla birçok okura ulaşan Canan Tan, dokuzuncu sırada.

Forbes, 2017 yılının en çok kazanan yazarlarını duyurdu

10- NAZAN BEKİROĞLU- 470 BİN TL

Akademisyen-yazar Nazan Bekiroğlu, 470 bin TL ile kendine onuncu sırada yer buldu.

Forbes, 2017 yılının en çok kazanan yazarlarını duyurdu

11- İLBER ORTAYLI- 402 BİN

Tarihçi- yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, on birinci sırada yer alarak en çok kazanan yazarlardan oldu.

Forbes, 2017 yılının en çok kazanan yazarlarını duyurdu

12- SİNAN YAĞMUR- 388 BİN

Yazar Sinan Yağmur, 388 bin lira ile on ikinci sırada.

Forbes, 2017 yılının en çok kazanan yazarlarını duyurdu

EN ÇOK KAZANAN DİĞER YAZARLAR LİSTESİ

Forbes, 2017 yılının en çok kazanan yazarlarını duyurdu

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