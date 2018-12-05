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Forbes'un listesinin ilk sırasında yine Merkel var

Forbes dergisinin "Dünya'nın En Güçlü 100 Kadını" sıralamasında ilk sırada Almanya Başbakanı Angela Merkel yer alırken, Güler Sabancı 64'üncü sırada yer aldı.

Haber Merkezi | 05.12.2018 - 09:16..
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Forbes'un her sene yayınladığı "Dünya'nın En Güçlü 100 Kadını" listesinin bu sene 15'incisini açıklandı.

MERKEL İLK SIRADA YER ALDI

"Dünya'nın En Güçlü 100 Kadını" listesinin ilk sırasında geçen sene olduğu gibi bu sene de Almanya Başbakanı Angela Merkel zirvede yer aldı. Dergide yer alan bilgide, Angela Merkel'in 2021'deki seçimlerde aday olmayacağı da belirtildi.

Forbes'un listesinin ilk sırasında yine Merkel var

MAY LİSTEDE İKİNCİ OLDU

Forbes'un listesinin ikinci sırasında İngiltere Başbakanı Theresa May, üçüncü sırasında ise IMF Başkanı Christine Lagarde yer aldı.

Forbes'un listesinin ilk sırasında yine Merkel var

LİSTEDE BİR TÜRK VAR

Forbes'un geçen sene de listesine giren Güler Sabancı bu sene de kendisine 64'üncü sırada yer buldu.

KRALİÇE 23'ÜNCÜ SIRADA

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth ise "Dünya'nın En Güçlü 100 Kadını" listesinde 23'üncü sırada yer aldı. ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı ve Beyaz Saray'da danışmanı olarak görev yapan Ivanka Trump ise listede 24'üncü sırada bulundu.

Forbes'un listesinin ilk sırasında yine Merkel var

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