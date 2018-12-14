Ford Fransa defterini kapatıyor

Ford'dan yapılan açıklamada, "Son 9 ay boyunca ve her iki tarafın da çabalarına rağmen, ortaya konan plan önemli riskler içeriyor" ifadesi kullanıldı.

MACRON'A BİR DARBE DAHA

Ağustos ayında ülkedeki Blanquefort fabrikasını kapatmaya hazırlanan Ford, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u sıkıntıya sokabilir. Ülkedeki ekonomik sıkıntılardan dolayı, başı bir süredir eylemcilerle dertte olan Macron'a, bir darbede Amerikan devinden geldi.

"TELEFONLARA ÇIKMIYORLAR"

Konu ile ilgili Ford yetkilileriyle görüşmek istediğinin belirten Fransa Finans Bakanı Bruno Le Maire, "Son üç gündür Ford'a ulaşmaya çalışıyorum. Fakat, kendilerinde Fransa Ekonomi ve Finans Bakanı ile telefonda bile görüşmeye cesaret yok" dedi.

"TİKSİNDİM"

Le Maire, "Ford'un borsalarda hisse senetlerinin değerini artırmak için aldığı bu karardan tiksindim" diye konuştu.