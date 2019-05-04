Ford, otomatik frenleme sistemine sahip market arabası üretti

Bazı çocukların market arabalarını oyuncak gibi kullanmalarının önüne geçemeseniz de Ford’un yeni ürettiği alışveriş arabasıyla onları güvende tutmanız mümkün hale gelebilir.

Ford’un ürettiği yeni market arabası, önüne çıkan engelleri tespit edebilen çeşitli sensörlerle donatılarak, herhangi bir engelle karşılaştığında otomatik frenleme yapabiliyor. Mağaza içi kazaların önlenmesinin yanı sıra, bu yeni araba normal market arabalarından daha farklı bir alışveriş deneyimi sunuyor.

TANITIM İÇİN ÜRETİLDİ

Ford’un bu şık tasarımlı alışveriş arabasının hangi marketlerde kullanılacağını merak edenlere ise kötü bir haberimiz var. Şirket, bu teknolojiyi sadece çarpışma önleyici frenleme sistemlerini tanıtmak için yaptığını ve henüz bu ürünü ticarileştirmek için planlarının olmadığını açıkladı.

Ford pazarlama direktörü Anthony Ireson şirketin internet sitesinden yaptığı açıklamada, “Çarpışma öncesi frenleme teknolojisi, müşterilerimizin kazalardan kaçınmasına veya bir kazanın etkilerinin hafifletilmesine yardımcı olabilir. Bu teknolojiyi bir market arabasına uygulayarak, yararlı teknolojimizin sürücüler için ne derece önemli olduğunu vurgulamak istedik.’’ ifadelerini kullandı.





Son zamanlarda akıllı ve yapay zeka destekli birçok ürün karşımıza çıkıyor. İlerleyen günlerde Ford’un bu kararından dönerek böyle bir market arabasını piyasaya sürmesi bizi pek de şaşırtmayacak gibi görünüyor.

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