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Ford'a bir ödül daha

Ford Otosan, prestijli bir ödül olarak bilinen 2019 CLEPA İnovasyon Ödülü’nün sahibi oldu.

Haber Merkezi | 01.07.2019 - 14:56..
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Son 8 yıldır üst üste otomotiv sektörünün lider Ford Otosan, bu sene de dünyada ses getirmeye devam ediyor.

PRESTİJLİ ÖDÜLÜN SAHİBİ OLDU

Ford, Avrupa'nın prestijlli ödüllerinden biri olarak görülen 2019 CLEPA İnovasyon Ödülü’nün sahibi oldu.

Ford ve otomotiv gösterge panelleri ve otomotiv elektroniği ürünleri tedarikçisi Takosan’ın işbirliğinde, 2019 Uluslararası Yılın Kamyonu ödülünü kazanan Ford Trucks F-MAX çekicisi için geliştirilen gösterge paneli, “İşbirliği” başlığı ve İnovasyon kategorisinde ikincilik ödülünü aldı.

Ford'a bir ödül daha

FORD'DAN BİR REKOR DAHA

Bu ödülün yanı sıra Ford bir rekora daha imza attı. 2018’de 5 kıtada 94 ülkeye araç ve parça ihracatı gerçekleştiren Ford Otosan, geçtiğimiz yıl ihracat adetlerini %11 artırarak 328.892 adet ile rekor seviyeye ulaştı.

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