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Ford'un insan gibi yürüyebilen teslimat robotları

Ford, sürücüsüz minibüslerle teslimat yapmak için insana benzeyen robotları kullanacak.

Haber Merkezi | 27.05.2019 - 10:12..
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Otomobil üreticisi Ford, sürücüsüz minibüslerle teslimat ağına şimdi de insansı robotları ekliyor. Sürücüsüz kargo araçlarının arkasında bulunacak robotlar, araçtan adrese kadar kolileri taşıyarak teslim edecek.

Agility Robotics firmasıyla ortaklaşa geliştirilen Digit isimli robotlar, normal robotlardan daha dinamik bir şekilde hareket edebiliyor ve engebeli arazilerde zorlanmadan yürüyebiliyor. Aynı zamanda merdivenlerden de rahatlıkla çıkıp inebilen bu robotlar, 20 kilograma kadar ağırlık taşıyabiliyor.

robot

Ford, yaptığı açıklamada, ''Sürücüsüz kargo araçları sadece yolun kenarına kadar yanaşabiliyor, evlerin kapı önüne kadar gidemiyor. İşte Digit isimli bu robotlar tam da burada devreye giriyor. Araçlardan evlere kadar kargoların taşınmasında bu robotlar görev yapıyor.'' ifadelerini kullandı.

DENEMELERİ BAŞARIYLA GEÇTİ

Çeşitli sensörlerle donatılan Digit, “Bu yere yürüyerek git”, “Merdivenleri tırman” ve “Kutuyu yere koy” gibi komutları başarıyla yerine getirebiliyor. Denemeler sırasında yere düşmeden her görevi başarılı bir şekilde tamamlayan robot, çeşitli zorlu arazi tipleri için daha da geliştirilecek.

ford

Digit teslimat robotunun en büyük avantajı ise yüksek kapasiteli ağır piller taşımıyor olması. Sürücüsüz aracın arkasında bulunacak robot, dışarı çıkıp teslimat yaptıktan sonra araca geri dönerek kendini araç içinde otomatik olarak şarj edecek.

Ford ayrıca, 2021 yılında tamamen sürücüsüz araçlardan oluşan teslimat ağını hayata geçirmeyi planlıyor.

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