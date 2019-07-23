Foreign Policy'deki Türkiye analizi

Amerika'nın Türkiye'ye karşı ikiyüzlü politikaları, ilişkilere zarar verdi.

Türkiye'de hain saldırılar düzenleyen terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantılarına açık bir şekilde destek veren Amerika, bölgedeki menfaatleri doğrultusunda hareket etti.

ABD, "Müttefikiz" diyerek Türkiye'ye güvence verse de her zaman teröristlerin yanında durdu.

Yaşanan sürecin değişmemesi Türkiye'yi yeni bir arayış içerisine soktu: Rusya.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında sık sık yapılan görüşmeler, ilişkileri günden güne iyiye taşıdı.

S-400 TESLİMATIYLA GERİLEN İLİŞKİLER

Amerika'nın Patriot satmaması üzerine Türkiye, iyi ilişkiler kurduğu Rusya'ya yönelerek S-400 hava savunma sistemlerini aldı.

Rusya'dan kalkan uçakların Ankara'ya inmeye başlaması, Amerika'da deprem etkisi yarattı. Türkiye, ani bir kararla F-35 programından çıkarıldı.

FOREİGN POLİCY ANALİZİ

İlişkilerin bu seviyeye gelmesi Amerika'da yayın yapan Foreign Policy'de detaylı bir şekilde incelendi.

Ülkenin önde gelen dergilerinden biri olan Foreign Policy, Türkiye ile Amerika'nın NATO üyesi müttefik olduğunu ancak neden dost kalamadıklarını sorguladı.

BUSH-OBAMA DÖNEMİ

Washington'un Ankara'yı yanında tutmayı başaramadığına dikkat çekilen yazıda, Bush döneminden sonra Barack Obama döneminde de ilişkilerin büyük hasarlar gördüğü belirtildi.

15 TEMMUZ

15 Temmuz'da FETÖ'nün milletin iradesine el koyma girişiminden de yazıda bahsedildi.

Foreign Policy'ye göre; 15 Temmuz'dan sonra Türkiye'nin Amerika'ya güveni kalmadı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise darbe girişimini öğrenince Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayan ilk liderlerden biri oldu.