Forklift sürücüsü hatasıyla faciaya neden oldu

Bir forklift sürücüsünün yaptığı ufak hata, adeta kelebek etkisiyle büyük bir faciaya dönüştü.
BÜTÜN RAFLAR ÇÖKTÜ
Sürücünün, forklift ile yaptığı manevra sırasında depoda yer alan ünitelerden birine çarpması sonucu depoda bulunan bütün raflar çöktü.
Forklift sürücüsünün deprem etkisi yapan dikkatsizliği VİDEO
Çekilen görüntülerde, bütünüyle malzeme istiflenmiş olan raf ünitelerinin arasında manevra yapan talihsiz forklift sürücüsün raf ünitelerinden birine hafifçe çarptığı ve sonrasında sallanmaya başlayan raf ünitesinin hemen yanında bulunan bir başka ünitenin üzerine devrilmesi sonucunda bütün deponun saniyeler içinde savaş alanına döndüğü görülüyor.