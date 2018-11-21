Tarım ve Orman Bakanlığı, Ankara İl Müdürü Bülent Korkmaz, "Soğan fiyatları düşüş eğilimine girdi. Düne, bir iki gün öncesine göre fiyatlarda düşüş var." dedi.

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Forklift sürücüsü hatasıyla faciaya neden oldu

Bir depoda bulunan kamera, forklift kullanan bir sürücünün, raflar arasından malzeme istiflediği sırada yaptığı manevra ile bütün bir depoyu yerle bir ettiği anları kaydetti.