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Forklift sürücüsü hatasıyla faciaya neden oldu

Bir depoda bulunan kamera, forklift kullanan bir sürücünün, raflar arasından malzeme istiflediği sırada yaptığı manevra ile bütün bir depoyu yerle bir ettiği anları kaydetti.

Haber Merkezi | 21.11.2018 - 17:23..
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Bir forklift sürücüsünün yaptığı ufak hata, adeta kelebek etkisiyle büyük bir faciaya dönüştü.

Forklift sürücüsü hatasıyla faciaya neden oldu

BÜTÜN RAFLAR ÇÖKTÜ

Sürücünün, forklift ile yaptığı manevra sırasında depoda yer alan ünitelerden birine çarpması sonucu depoda bulunan bütün raflar çöktü.

Forklift sürücüsünün deprem etkisi yapan dikkatsizliği VİDEO

Çekilen görüntülerde, bütünüyle malzeme istiflenmiş olan raf ünitelerinin arasında manevra yapan talihsiz forklift sürücüsün raf ünitelerinden birine hafifçe çarptığı ve sonrasında sallanmaya başlayan raf ünitesinin hemen yanında bulunan bir başka ünitenin üzerine devrilmesi sonucunda bütün deponun saniyeler içinde savaş alanına döndüğü görülüyor.

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