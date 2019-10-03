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Forkliftten düşen adamın 5 parmağı koptu

Bursa’da kullandığı forkliftin altında kalan operatörün ayak parmakları koptu. Yaralı şahısla birlikte 4 kopan parmak hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri beşinci parmağı bularak hastaneye götürdü.

İHA | 03.10.2019 - 09:25..
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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde çalıştığı yerden çıkıp eve giden Özcan Obak (38) virajı alamayınca, kontrolündeki forkliftten düşerek altında kaldı.

SOL AYAĞININ TÜM PARMAKLARI KOPTU

Obak’ın üzerine düşen forklift sol ayağının 5 parmağını kesti. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. O sırada yaralı Obak’ı, forkliftin altından çıkaran vatandaşlar, ayağını yukarıya kaldırarak ilk müdahaleyi yaptı.

Forkliftten düşen adamın 5 parmağı koptu

POLİS BEŞİNCİ PARMAĞI BULDU

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Obak’ı ve kopan 4 ayağını alarak Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırdı. Olay yerinde inceleme başlatan polis ekipleri, beşinci parmağı forkliftin altında bularak ekip aracıyla hastaneye götürdü. Hastaneye kaldırılan Özcan Obak’ın tedavisinin devam ettiği öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Forkliftten düşen adamın 5 parmağı koptu

Forkliftten düşen adamın 5 parmağı koptu

Forkliftten düşen adamın 5 parmağı koptu

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