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Formen nedir

Üretim tesislerinde işçilerin yöneticisi ve denetleyicisi olan kişilere formen denir. Türkçede kısaca ustabaşı olarak bilinir.

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Özellikle sanayi tesislerinde, üretim yapılan alanlarda işçilerin teknik yöneticisi, denetleyicisi olan kişilere formen denir. Formen'in Türkçede bilinen adı ustabaşıdır.

FORMEN'İN GÖREVLERİ NEDİR

Üretim sağlayan firmalar, inşaat gibi çeşitli sektörlerde, sanayi tesislerinde  işçilerin kontrolünü, düzenli ve verimli çalışmasını, otorite kurup işçilerin gerçekten çalışmasını sağlayan, işçilerin başı olan kişiye ustabaşı yani formen denmektedir.

Formen'in tam olarak görevi;  işçilerin işlerini düzenli ve muntazam bir şekilde yapmasını, işin düzgün bir biçimde işlemesini sağlamaktır.

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