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Fotoğraf çeken tacizciyi üniversiteliler darbetti

Erzurum'da 40 yaşındaki H.A., cep telefonu kamerasıyla fotoğrafını çektiği genç kızın "Neden fotoğrafımı çekiyorsun?" diye bağırmasıyla çevredekiler tarafından dövüldü.

DHA | 26.05.2019 - 16:30..
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Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi önünde H.A.'nın cep telefonu kamerasıyla fotoğrafını çektiği genç kız, "Neden fotoğrafımı çekiyorsun?" diye bağırdı.

ÜNİVERSİTELİLER DÖVDÜ

Bunun üzerine çevredeki üniversiteliler, H.A.'yı tekme ve yumruk ile dövmeye başladı.

TELEFONUNDAN FOTOĞRAFLAR ÇIKTI

İhbarla gelen polis ekiplerinin linçten kurtardığı H.A., gözaltına alındı. H.A.'nın kontrol edilen cep telefonunda, genç kızın fotoğraflarının bulunduğu öğrenildi.

Erzurum'da fotoğraf çeken tacizciyi üniversiteliler darbetti ViDEO

Fotoğraf çeken tacizciyi üniversiteliler darbetti

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