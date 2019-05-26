Fotoğraf çeken tacizciyi üniversiteliler darbetti

Erzurum'da 40 yaşındaki H.A., cep telefonu kamerasıyla fotoğrafını çektiği genç kızın "Neden fotoğrafımı çekiyorsun?" diye bağırmasıyla çevredekiler tarafından dövüldü.

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Fatma Girik: Memduh Ün'ün ölümünü kabullenemedim

Fatma Girik, "Onu kendime çok benzetiyorum" dediği Tuba Büyüküstün'ü kendisinden sonra yerine geçebilecek isim olarak gösterdi.