Fotoğraf çeken tacizciyi üniversiteliler darbetti

Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi önünde H.A.'nın cep telefonu kamerasıyla fotoğrafını çektiği genç kız, "Neden fotoğrafımı çekiyorsun?" diye bağırdı.
ÜNİVERSİTELİLER DÖVDÜ
Bunun üzerine çevredeki üniversiteliler, H.A.'yı tekme ve yumruk ile dövmeye başladı.
TELEFONUNDAN FOTOĞRAFLAR ÇIKTI
İhbarla gelen polis ekiplerinin linçten kurtardığı H.A., gözaltına alındı. H.A.'nın kontrol edilen cep telefonunda, genç kızın fotoğraflarının bulunduğu öğrenildi.
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